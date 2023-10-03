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Президент Чехии призвал к расширению Евросоюза

Президент Чехии призвал к расширению Евросоюза Президент Чехии Петер Павел призвал к расширению Евросоюза, чтобы укрепить безопасность сообщества.
Другие страны
3 октября 2023 г. 21:41

Президент Чехии Петер Павел призвал к расширению Евросоюза, чтобы укрепить безопасность сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в городе Брюгге.

"Новый геополитический императив требует новой динамики расширения Евросоюза, - сказал чешский президент. - Слишком долго мы оставляли некоторые европейские страны на произвол геополитических манипуляций".

Павел полагает, что нужно ускорить интеграцию государств западной части Балканского полуострова, Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Нужно, по его словам, также содействовать реализации усилий государств, не входящих в сообщество, стремящихся присоединиться к структурам безопасности Запада. Президент проинформировал, что планирует организовать в Праге международную конференцию по обсуждению вопросов укрепления демократии.

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