Президент Чехии призвал к расширению Евросоюза

Президент Чехии Петер Павел призвал к расширению Евросоюза, чтобы укрепить безопасность сообщества.

Президент Чехии Петер Павел призвал к расширению Евросоюза, чтобы укрепить безопасность сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в городе Брюгге.

"Новый геополитический императив требует новой динамики расширения Евросоюза, - сказал чешский президент. - Слишком долго мы оставляли некоторые европейские страны на произвол геополитических манипуляций".

Павел полагает, что нужно ускорить интеграцию государств западной части Балканского полуострова, Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Нужно, по его словам, также содействовать реализации усилий государств, не входящих в сообщество, стремящихся присоединиться к структурам безопасности Запада. Президент проинформировал, что планирует организовать в Праге международную конференцию по обсуждению вопросов укрепления демократии.