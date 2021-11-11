Президент Чехии принял отставку правительства

Президент Чехии Милош Земан принял в четверг отставку правительства премьера Андрея Бабиша.

Президент Чехии Милош Земан принял в четверг отставку правительства премьера Андрея Бабиша.

Земан поручил членам кабмина продолжать исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале в Праге президент Чехии поручил формирование нового правительства страны. В понедельник 15 ноября Земан будет переведен в ЦВГ в стандартную палату, где сможет принимать посетителей.

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Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сам Бабиш на пресс-конференции в четверг.

"Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы. В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин", - сообщил Бабиш.