Президент Чехии прибыл в Тель-Авив для переговоров с лидерами Израиля

Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Тель-Авив для переговоров с лидерами Израиля.

Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Тель-Авив для переговоров с лидерами Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Он проведет переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, председателем Кнессета Амиром Оханой и министром обороны Йоавом Галантом. Чешский лидер, согласно агентству, планирует также встретиться с жителями Израиля, которые находились в заложниках у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

По завершении визита в Израиль президент Чехии направится в Катар. В этой стране состоятся переговоры с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и встреча с вице-премьером, министром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйя.