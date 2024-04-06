Президент Чехии пользуется доверием 54% опрошенных сограждан

Президент Чехии Петр Павел пользуется наибольшим доверием сограждан.
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Павелу доверяют 54% опрошенных в Чехии, население которой составляет около 10,8 млн человек. Со времени вступления на пост главы государства 9 марта 2023 года он неизменно возглавляет рейтинги наиболее популярных политиков республики. Уровень доверия к президенту по сравнению с летом прошлого года снизился на 1%. В настоящее время не доверяют ему 42% респондентов.
Второе и третье места в рейтинге популярности занимают бывший премьер-министр, председатель движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш и лидер другого оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Им доверяют соответственно 46% и 40% опрошенных, а недоверие выражают 51% и 56%.
Правительству доверяют 20% респондентов, а премьер-министру Петру Фиале - 19%. Недоверие главе кабмина выражают 79%. Наиболее популярным членом правительства является министр иностранных дел Ян Липавский (24%).
В опросе, который проводился с 26 января по 11 марта, принимали участие 966 человек старше 15 лет.