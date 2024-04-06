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Президент Чехии пользуется доверием 54% опрошенных сограждан

Президент Чехии пользуется доверием 54% опрошенных сограждан Президент Чехии Петр Павел пользуется наибольшим доверием сограждан.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 00:53
Президент Чехии пользуется доверием 54% опрошенных сограждан

Президент Чехии Петр Павел пользуется наибольшим доверием сограждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения.

Павелу доверяют 54% опрошенных в Чехии, население которой составляет около 10,8 млн человек. Со времени вступления на пост главы государства 9 марта 2023 года он неизменно возглавляет рейтинги наиболее популярных политиков республики. Уровень доверия к президенту по сравнению с летом прошлого года снизился на 1%. В настоящее время не доверяют ему 42% респондентов.

Второе и третье места в рейтинге популярности занимают бывший премьер-министр, председатель движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш и лидер другого оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Им доверяют соответственно 46% и 40% опрошенных, а недоверие выражают 51% и 56%.

Правительству доверяют 20% респондентов, а премьер-министру Петру Фиале - 19%. Недоверие главе кабмина выражают 79%. Наиболее популярным членом правительства является министр иностранных дел Ян Липавский (24%).

В опросе, который проводился с 26 января по 11 марта, принимали участие 966 человек старше 15 лет.

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