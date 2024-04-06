Президент Чехии пользуется доверием 54% опрошенных сограждан

Президент Чехии Петр Павел пользуется наибольшим доверием сограждан.

Президент Чехии Петр Павел пользуется наибольшим доверием сограждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения.

Павелу доверяют 54% опрошенных в Чехии, население которой составляет около 10,8 млн человек. Со времени вступления на пост главы государства 9 марта 2023 года он неизменно возглавляет рейтинги наиболее популярных политиков республики. Уровень доверия к президенту по сравнению с летом прошлого года снизился на 1%. В настоящее время не доверяют ему 42% респондентов.

Второе и третье места в рейтинге популярности занимают бывший премьер-министр, председатель движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш и лидер другого оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Им доверяют соответственно 46% и 40% опрошенных, а недоверие выражают 51% и 56%.

Правительству доверяют 20% респондентов, а премьер-министру Петру Фиале - 19%. Недоверие главе кабмина выражают 79%. Наиболее популярным членом правительства является министр иностранных дел Ян Липавский (24%).

В опросе, который проводился с 26 января по 11 марта, принимали участие 966 человек старше 15 лет.