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Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону в 2% ВВП

Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону в 2% ВВП Президент Чехии Петр Павел подписал закон о финансировании обороны республики, согласно которому страна ежегодно будет расходовать на эти цели 2% ВВП.
Другие страны
8 июня 2023 г. 02:07
Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону в 2% ВВП

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о финансировании обороны республики, согласно которому страна ежегодно будет расходовать на эти цели 2% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте пресс-служба Пражского града.

Сенат (верхняя палата парламента) Чехии 31 мая, как ранее проинформировали чешские СМИ, утвердил подготовленный правительством закон об обязанности страны расходовать на оборону ежегодно минимально 2% от национального ВВП. 21 апреля данный документ утвердила Палата депутатов (нижняя палата парламента).

"Президент республики подписал закон от 31 мая 2023 года о финансировании обороны Чехии", - говорится в сообщении Пражского града.

Закон вступает в силу в июле. Чехия начнет расходовать на нужды обороны 2% от ВВП в 2024 году. Данное обязательство она приняла ранее перед НАТО, как и другие государства - члены альянса. Сумма, которую страна будет тратить на эти цели, может составить в будущем году, согласно чешским СМИ, около 150 млрд крон (примерно 7$ млрд).

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