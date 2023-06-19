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Президент Чехии Павел: Украина не может вступить к НАТО во время войны

Президент Чехии Павел: Украина не может вступить к НАТО во время войны Процесс вступления Украины в НАТО не сможет начаться в момент, когда происходит вооруженный конфликт, однако Киев должен получить гарантии, что процесс запустится одновременно с окончанием войны.
Другие страны
19 июня 2023 г. 01:21
Президент Чехии Павел: Украина не может вступить к НАТО во время войны

Процесс вступления Украины в НАТО не сможет начаться в момент, когда происходит вооруженный конфликт, однако Киев должен получить гарантии, что процесс запустится одновременно с окончанием войны.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN Prima NEWS заявил президент Чехии Петр Павел.

Он убежден, что украинцы и сами понимают невозможность присоединения к альянсу в ближайшее время. "С другой стороны, украинцы должны получить гарантии, причем уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе, что в тот момент, когда конфликт будет окончен, то одновременно будет начат весьма интенсивный процесс вступления Украины в НАТО", - отметил политик.

Также, оценивая военную ситуацию в Украине, Павел сказал, что у Киева есть всего один шанс для успешного контрнаступления в этом году. "Если бы контрнаступление, свидетелями которого мы, наверное, уже являемся, в этом году не удалось, то подготовить другое контрнаступление в этом году, по объективным доводам, уже не получится", - пояснил он.

При этом президент Чехии полагает, что Киев пока не ввел в действие все силы, предназначенные для контрнаступления.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Prezidenti: "Ukrayna müharibə bitəndən sonra NATO-ya daxil ola bilər"

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