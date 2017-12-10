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    Президент Чехии обвинил ЕС в трусости и поддержке палестинских террористов

    Трусливый ЕС делает всё возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над произраильским движением

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на конференции партии «Свобода и прямая демократия» (СПД) упрекнул Евросоюз в трусости и поддержке «палестинских террористов».

    Как передает Report, об этом сообщает České noviny.

    «Трусливый Европейский союз делает всё возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над произраильским движением, к которому я отношусь», — заявил чешский лидер.

    Как отмечает издание, Земан вынес такую оценку ЕС после недавнего выступления в Европарламенте Лейлы Халед из Народного фронта освобождения Палестины (организация признана террористической в ЕС). В частности, политик сравнила борьбу с Палестинской автономией с уничтожением евреев в Освенциме.

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