Президент Чехии: НАТО ушла из Афганистана из-за Трампа и Байдена

Предыдущий президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден несут ответственность за вывод войск натовской коалиции из Афганистана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден несут ответственность за вывод войск натовской коалиции из Афганистана.

Как передает Report, об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk.

"Главной причиной вывода войск из Афганистана стали два этих американских президента", - сказал Земан.

По его словам, Трамп и Байден не проявили отвагу в вопросе сохранения военного присутствия в Афганистане. За уход международной коалиции из Афганистана из входивших в ее состав государств - членов НАТО несут ответственность только США, считает Земан.