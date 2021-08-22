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Президент Чехии: НАТО ушла из Афганистана из-за Трампа и Байдена

Президент Чехии: НАТО ушла из Афганистана из-за Трампа и Байдена Предыдущий президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден несут ответственность за вывод войск натовской коалиции из Афганистана.
Другие страны
22 августа 2021 г. 15:28
Президент Чехии: НАТО ушла из Афганистана из-за Трампа и Байдена
Милош Земан

Предыдущий президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден несут ответственность за вывод войск натовской коалиции из Афганистана.

Как передает Report, об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk.

"Главной причиной вывода войск из Афганистана стали два этих американских президента", - сказал Земан.

По его словам, Трамп и Байден не проявили отвагу в вопросе сохранения военного присутствия в Афганистане. За уход международной коалиции из Афганистана из входивших в ее состав государств - членов НАТО несут ответственность только США, считает Земан.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya prezidenti: "NATO Əfqanıstanı Tramp və Baydenə görə tərk edib"

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