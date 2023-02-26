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Президент Чехии: НАТО после войны должно принять Украину в альянс

Президент Чехии: НАТО после войны должно принять Украину в альянс Есть все причины, по которым НАТО сразу после начатой Россией войны должно рассматривать членство Украины в альянсе.
Другие страны
26 февраля 2023 г. 05:52
Президент Чехии: НАТО после войны должно принять Украину в альянс

Есть все причины, по которым НАТО сразу после начатой Россией войны должно рассматривать членство Украины в альянсе.

Как сообщает Report, об этом заявил новоизбранный президент Чехии Петр Павел в интервью изданию "Суспільне".

На вопрос журналиста, что может облегчить получение Украины членства в НАТО, он отметил, что при вступлении в Альянс обязательно соблюдение нескольких принципов, а именно общие ценности, долгосрочные интересы, техническая совместимость, политическая воля со всех сторон.

По словам чешского президента, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи, пока идет война, поскольку это сразу приведет к войне между ядерными странами. Но после достижения мира альянс должен рассмотреть вопрос о членстве Украины.

Он добавил, что поддержал бы вступление Украины в НАТО, так как страна заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена альянса.

"За соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Следовательно, есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", - подчеркнул Павел.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyanın yeni Prezidenti: “Ukrayna müharibədən sonra NATO-ya qəbul edilməlidir”

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