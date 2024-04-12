Президент Чехии анонсировал соглашение по безопасности с Украиной

Украина и Чехия в скором времени могут заключить соглашение по безопасности

Украина и Чехия в скором времени могут заключить соглашение по безопасности

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом заявил чешский президент Петр Павел после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вильнюсе, его слова приводит телеканал ČT24.

"Возможно, речь пойдет о поставках материалов, возможно, о какой-то нематериальной помощи, например, поддержке разведывательной информацией или технологиями", — отметил Павел. Он добавил, что сотрудничество может коснуться и оборонной промышленности, "перенос какого-то производства на украинскую территорию".

Чешский президент заверил Зеленского в продолжении поддержки Киева всеми возможными способами.

"То есть не только путем поставок боеприпасов в сотрудничестве с зарубежными партнерами, но и путем планирования послевоенного восстановления и поддержки страны на пути к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу", - указал П.Павел.