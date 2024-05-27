Президент Чада назначил новое правительство

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно назначил своим указом министров нового кабинета, предложенных премьером Алламаем Халиной.

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно назначил своим указом министров нового кабинета, предложенных премьером Алламаем Халиной.

Как передает Report, об этом сообщил портал Tchadinfos.

Согласно указу, государственным министром, министром иностранных дел, африканской интеграции, по делам чадцев за рубежом и международного сотрудничества, официальным представителем правительства стал Абдераман Куламалла. Государственным министром, министром юстиции и по правам человека, хранителем печати - Абдерахим Бреме Хамид, государственным министром, министром финансов, бюджета, экономики и плана - Тахир Хамид Нгилин.

Министром вооруженных сил, по делам ветеранов и жертв войны назначен Исаха Малуа Джамус, общественной безопасности и иммиграции - Махамат Шарфадине Марги.

Состав нового правительства Чада определился после вступления 23 мая в должность президента Махамата Идрисса Деби Итно, который был избран 6 мая.

Таким образом, в Чаде завершен переход от военного к гражданскому правлению, который длился с 2021 года, когда на поле боя погиб президент Чада Идрисс Деби Итно - отец нынешнего главы государства.