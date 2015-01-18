Президент Чада: cтранам Центральной Африки нужно создать союз для борьбы с "Боко харам"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Странам Центральной Африки следует создать широкую коалицию для борьбы с радикальной группировкой "Боко харам". С таким заявлением выступил 17 января президент Чада Идрисс Деби Итно.

"Я призываю Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) сформировать широкую коалицию для борьбы с группировкой "Боко харам", - сказал он.

Ранее 17 января около 400 единиц военно-транспортной техники ВС Чада прибыли на территорию Камеруна для оказания помощи камерунской армии в противостоянии с отрядам "Боко харам". "Мы ответили на просьбу камерунского президента Поля Бийя, - отметил Итно. - Не можем оставаться равнодушными в отношении того, что происходит у наших соседей". "Камерун - это въездные и выездные ворота Чада в экономическом плане, - продолжал он. - Таким образом, то, что происходит в Камеруне, нас непосредственно касается и очень нам близко".

В составе военного конвоя Чада, въехавшего на территорию Камеруна, имеются бронетранспортеры и небольшие грузовики, перевозящие военнослужащих, численность которых не сообщается. Жители камерунских населенных пунктов встречают чадские войска приветливо, отмечают очевидцы.

Решение оказать помощь Камеруну власти Чада обнародовали на текущей неделе. Официальная Нджамена выразила солидарность с камерунскими властями и подчеркнула готовность поддержать их в деле "решительного отпора криминальным действиям" со стороны "Боко харам".

Как отмечают региональные наблюдатели, угрозы экстремистов приняли региональный масштаб. "Боко харам", которая появилась на северо-востоке Нигерии, все чаще и чаще совершает вылазки на территорию Камеруна и Чада, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В минувшую пятницу президент Ганы, действующий председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Джон Драмани Махама заявил, что государства региона рассматривают идею создания военных подразделений для борьбы с группировкой "Боко харам".

"Мы не можем сражаться с терроризмом поодиночке, - подчеркнул он. - Нам необходимо найти способы осуществления совместных действий, обмена информацией для координации стратегий и объединения ресурсов ради освобождения всей Африки от терроризма".