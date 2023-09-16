О нас

Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 23:19
Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RFI.

"Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами" и добавил, что остальное "не его дело", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон оценивает возможный вывод инструкторов России из ЦАР как условие для сближения республики с Францией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны
Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны
16 сентября 2023 г. 23:44
В Италии во время тренировочного полета разбился cамолет
В Италии во время тренировочного полета разбился cамолет
16 сентября 2023 г. 22:46
В НАТО анонсировали в 2024 году крупнейшие учения после холодной войны
В НАТО анонсировали в 2024 году крупнейшие учения после холодной войны
16 сентября 2023 г. 21:34
СМИ: Президент Австрии не смог вылететь на ГА ООН из-за проблем с самолетом
СМИ: Президент Австрии не смог вылететь на ГА ООН из-за проблем с самолетом
16 сентября 2023 г. 21:10
На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений
На юге Франции ввели красный уровень опасности из-за риска наводнений
16 сентября 2023 г. 20:06
В Доме правительства РФ возобновят масочный режим
В Доме правительства РФ возобновят масочный режим
16 сентября 2023 г. 19:20
В Рязанской области РФ в массовом ДТП погибли четыре человека
В Рязанской области РФ в массовом ДТП погибли четыре человека
16 сентября 2023 г. 18:53
В Праге устроили антиправительственный митинг
В Праге устроили антиправительственный митинг
16 сентября 2023 г. 18:29
СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием
СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием
16 сентября 2023 г. 17:59
Турция направила воинские подкрепления на север Сирии из-за атак террористов
Турция направила воинские подкрепления на север Сирии из-за атак террористов
16 сентября 2023 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi