Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР.

Как передает Report , об этом сообщает радиостанция RFI.

"Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами" и добавил, что остальное "не его дело", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон оценивает возможный вывод инструкторов России из ЦАР как условие для сближения республики с Францией.