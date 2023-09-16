Президент ЦАР жестко ответил на предложение Макрона

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР.
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"Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами" и добавил, что остальное "не его дело", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Макрон оценивает возможный вывод инструкторов России из ЦАР как условие для сближения республики с Францией.