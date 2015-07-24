Президент Бурунди переизбран на третий срок

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Действующий 51-летний президент Бурунди Пьер Нкурунзиза переизбран на третий срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

На прошедших во вторник выборах, которые бойкотировала оппозиция, Нкурунзиза набрал 69,41% голосов. Его главный соперник - Агатон Рваса, чье имя осталось в бюллетенях, несмотря на бойкот, набрал 18,99%.

Решение нынешнего главы государства идти на третий срок спровоцировало глубокий политический кризис в Бурунди. По мнению оппозиции, оно противоречит конституции, тогда как сторонники президента настаивают на том, что Нкурунзиза может участвовать в выборах, поскольку в первый раз был избран на заседании парламента, а не всеобщим голосованием. Право действующего лидера страны баллотироваться на высший государственный пост подтвердил Конституционный суд.

За время беспорядков, вызванных решением Нкурунзизы, погибли десятки человек и более 150 тысяч укрылись в соседних странах, опасаясь возобновления конфликта между народностями хуту и тутси.

США и Евросоюз отказались признать голосование в Бурунди свободным и достоверным и пригрозили остановить помощь стране. Африканский союз не стал направлять наблюдателей на выборы, заявив, что обстановка не способствует их проведению.