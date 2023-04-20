Президент Буркина-Фасо подписал указ о всеобщей мобилизации для борьбы с терроризмом

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подписал указ о всеобщей мобилизации, который ранее был одобрен Конституционным советом африканской страны и правительством.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подписал указ о всеобщей мобилизации, который ранее был одобрен Конституционным советом африканской страны и правительством.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг радиостанция Radio France Internationale.

Указ создал правовую основу для принятия исключительных мер в целях обеспечения национальной безопасности перед угрозой терроризма и экстремистских группировок, отмечает она. Теперь власти могут призывать на военную службу граждан страны старше 18 лет. Одновременно под надзором сил обороны и безопасности все гражданское население в каждом отдельном населенном пункте может быть организовано для его защиты от боевиков.

В районах, где проводятся операции против террористических группировок, ответственность за общественный порядок возлагается на военное командование. Оно имеет право ограничивать индивидуальные права и свободы граждан.

Власти получили также право реквизировать собственность, включая товары, финансы и логистику. В этих целях внутри Минобороны создана специальная комиссия. За изъятую собственность будет выплачиваться компенсация.