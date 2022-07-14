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Президент БРИКС заявила о планах Египта, Турции и Саудовской Аравии вступить в группу

Президент БРИКС заявила о планах Египта, Турции и Саудовской Аравии вступить в группу Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подачу заявок на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Другие страны
14 июля 2022 г. 06:50
Президент БРИКС заявила о планах Египта, Турции и Саудовской Аравии вступить в группу

Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подачу заявок на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд.

"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - сказала Ананд.

По ее словам, вступление этих стран в объединение не должно занять много времени. Она также сообщила, что обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятерки, в которую входят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, можно ожидать уже на следующем саммите.

"Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро", - считает Ананд.

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Версия на азербайджанском языке BRİKS Prezidenti: “Misir, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı qruma qoşulmağı planlaşdırır”

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