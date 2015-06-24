Президент Бразилии заявила о грядущей победе страны на ОИ-2016

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/Официальный талисман сборной Бразилии на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро был представлен во вторник при участии президента Бразилии Дилмы Руссефф, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Талисманом стал ягуар "Жинга" желто-зеленой (по цветам национального флага) раскраски. Его имя, отмечает EFE, происходит от названия одного из движений капоэйры — национального боевого искусства Бразилии с элементами танца и акробатики, имеющего африканские корни.

В ходе церемонии Руссефф заявила, что Бразилия станет победителем предстоящих игр. "У меня есть уверенность, что вся Бразилия покажет на этом спортивном событии наивысшие достижения страны и мира, результатом станет победа Бразилии, результатом станет гордость Бразилии за своих атлетов", — приводит Франс Пресс слова Руссефф.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. По данным Рейтер, для обеспечения безопасности на играх будут задействованы 60 тысяч человек.