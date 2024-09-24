Бразильский лидер заявил об отголосках колониализма в Совбезе ООН

Тот факт, что Латинская Америка и Африка не представлены в Совете Безопасности ООН на постоянной основе, является недопустимым отголоском колониального прошлого.

Тот факт, что Латинская Америка и Африка не представлены в Совете Безопасности ООН на постоянной основе, является недопустимым отголоском колониального прошлого.

Как передает Report , об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Исключение стран Латинской Америки и Африки из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН является неприемлемым отголоском колониального прошлого", - сказал он.

По его словам, почти за 80 лет существования Устав ООН никогда не подвергался всеобъемлющему реформированию, были одобрены лишь четыре поправки - все между 1965 и 1973 годами.

"В нынешней версии Устава не идет речь ни о каких наиболее насущных мировых проблемах. В момент основания ООН, в организации было 51 государство, сегодня нас 193. Мы приближаемся к концу первой четверти XXI века со все более парализованной и опустошенной ООН", - заявил да Силва.

Бразильский лидер убежден в необходимости реформы Совета Безопасности, его состава, методов работы и права вето.