Бразильский лидер заявил об отголосках колониализма в Совбезе ООН

Тот факт, что Латинская Америка и Африка не представлены в Совете Безопасности ООН на постоянной основе, является недопустимым отголоском колониального прошлого.
Как передает
"Исключение стран Латинской Америки и Африки из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН является неприемлемым отголоском колониального прошлого", - сказал он.
По его словам, почти за 80 лет существования Устав ООН никогда не подвергался всеобъемлющему реформированию, были одобрены лишь четыре поправки - все между 1965 и 1973 годами.
"В нынешней версии Устава не идет речь ни о каких наиболее насущных мировых проблемах. В момент основания ООН, в организации было 51 государство, сегодня нас 193. Мы приближаемся к концу первой четверти XXI века со все более парализованной и опустошенной ООН", - заявил да Силва.
Бразильский лидер убежден в необходимости реформы Совета Безопасности, его состава, методов работы и права вето.