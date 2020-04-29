Президент Бразилии заявил о своем бессилии перед эпидемией COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник вечером, что бессилен перед эпидемией коронавируса, унесшей более 5 тыс. жизней его сограждан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Таким образом глава государства отреагировал на известие о том, что число жертв вызываемой коронавирусом болезни в крупнейшем латиноамериканском государстве превысило количество умерших вследствие заражения в Китае, где вирус был обнаружен впервые.

Болсонару выразил соболезнования семьям жертв. Большинство умерших, по его словам, были людьми преклонного возраста. "Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед. Разумеется мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память", - подытожил бразильский лидер.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Однако большинство губернаторов решили не отказываться от этих мер предосторожности и продлили их действие вопреки позиции президента. Федеральный верховный суд Бразилии (высшая инстанция) подтвердил право местных властей объявлять карантинные меры на подведомственных территориях.

Президент вновь высказал мнение о том, что коронавирусом в Бразилии заразятся 70% населения, и призвал отнестись к этому как к данности.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему моменту в стране зарегистрированы почти 72 тысячи инфицированных.