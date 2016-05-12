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    Президент Бразилии вывозит вещи из президентского дворца

    Сенат уже 12 часов обсуждает возможность отстранения Роуссефф от должности на срок 180 дней

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Роуссефф, не дождавшись окончания голосования в сенате по ее импичменту, отдала команду перевозить ее личные вещи из президентского дворца в личную резиденцию как главы государства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Сенат уже 12 часов обсуждает возможность отстранения Роуссефф от должности на срок 180 дней.  Всего для прохождения этой инициативы необходим голос 41 члена верхней палаты парламента.

    Мексиканский портал Vanguardia отмечает, что из президентского дворца Planalto в Бразилиа в резиденцию Palacio de la Alvorada уже перемещены различные картины и украшения, являющиеся собственностью Роуссефф.

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