Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле.

Как сообщает Report, он также призвал создать альтернативу американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

"Всем известно, что я выступаю за создание собственной валюты для торговли между нашими странами. Почему мы должны использовать доллар в торговле с Аргентиной или Китаем, когда можно делать это в наших валютах? Почему страны, в которых проживает почти половина человечества, не могут обсудить это между собой?" - сказал политик.