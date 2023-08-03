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Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле

Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле.
Другие страны
3 августа 2023 г. 06:11
Президент Бразилии выступил за отказ от доллара в международной торговле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за отказ от доллара в международной торговле.

Как сообщает Report, он также призвал создать альтернативу американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

"Всем известно, что я выступаю за создание собственной валюты для торговли между нашими странами. Почему мы должны использовать доллар в торговле с Аргентиной или Китаем, когда можно делать это в наших валютах? Почему страны, в которых проживает почти половина человечества, не могут обсудить это между собой?" - сказал политик.

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