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Президент Бразилии в четвертый раз сменил главу минздрава

Президент Бразилии в четвертый раз сменил главу минздрава Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что доктор Марселу Кейрога, глава Бразильского общества кардиологов, заменит генерала Эдуарду Пазуэллу на посту министра здравоохранения
Другие страны
16 марта 2021 г. 08:55
Президент Бразилии в четвертый раз сменил главу минздрава

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что доктор Марселу Кейрога, глава Бразильского общества кардиологов, заменит генерала Эдуарду Пазуэллу на посту министра здравоохранения.

Как передает Report, об этом сообщает "Интефакс".

"Было принято решение назначить Марселу Кейрога. Я знаю его уже несколько лет. У него есть все, что нужно, чтобы сделать хорошую работу, продолжая то, что сделал Пазуэллу", - заявил Болсонару.

"Марселу Кейрога гораздо лучше осведомлен в вопросах здравоохранения, он собирается принять меры, чтобы уменьшить число людей, которые умирают от этой болезни, которая поражает весь мир", - добавил президент.

Кейрога станет четвертым министром здравоохранения, назначенным в Бразилии за время пандемии COVID-19.

Уходящий с поста Пазуэллу не имеет официальной медицинской подготовки и в последние недели столкнулся с критикой за то, как страна справляется с пандемией.

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