Президент Бразилии считает процесс против нее попыткой госпереворота

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Роуссефф заявила во вторник, что процесс против нее, инициированный оппозицией в парламенте, является попыткой государственного переворота, так как попытка ее смещения не имеет под собой оснований, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Конституция четко прописывает политический процесс при наличии нарушений в налоговой сфере, но ко мне это не относится, потому что я не совершала никакого преступления, моя прошлая жизнь безукоризненна, а сейчас против меня нет никаких обвинений", – приводит агентство Prensa Latina слова Роуссефф.

Оппозиция пытается добиться импичмента президента, представив в конгресс требование отставки Роуссефф и проведения расследования против нее по подозрению в причастности к нарушениям норм налогового законодательства и использованию госсредств для финансирования своего переизбрания в прошлом году.

В октябре Роуссефф уже заявляла о попытке осуществления государственного переворота путем смещения ее с должности и создании атмосферы ненависти в стране.