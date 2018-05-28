Президент Бразилии решил выполнить требование бастующих о снижении цен на топливо

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер объявил о решении выполнить требования бастующих дальнобойщиков, которые добивались снижения тарифов на дизельное топливо и отмены некоторых налогов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства сообщил в воскресенье вечером во время выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook.

"Цена литра дизельного топлива будет снижена на 0,46 реала ($0,13). Она будет действовать в течение ближайших 60 дней", - сказал Темер. По его словам, по истечении этого срока цены будут пересматриваться ежемесячно.

Глава государства также сообщил, что дальнобойщиков освободят от платы за пользование платными автомагистралями даже в тех случаях, когда автомобиль будет следовать без груза.

Забастовка дальнобойщиков началась в Бразилии в прошлый понедельник после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более миллиона человек, которые заблокировали около тысячи участков дорог. Протесты привели к дефициту базовых товаров: во многих городах Бразилии наблюдается нехватка бензина, дизельного топлива и некоторых продуктов питания. Мэрия города Сан-Паулу и власти штата Пернамбуку объявили чрезвычайное положение в связи со сложившейся ситуацией.