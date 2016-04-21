​Президент Бразилии расскажет в ООН о попытке государственного переворота

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Руссеф запланировала вылететь в Нью-Йорк, чтобы рассказать в ООН о попытке государственного переворота, под которым она подразумевает процесс импичмента, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным источников в ее окружении, президент Бразилии намерена воспользоваться возможностью выступить на площадке ООН и постараться получить международную поддержку от лидеров других стран.

За импичмент президенту Бразилии Дилме Руссеф в нижней палате национального конгресса страны проголосовали 342 депутата, что делает решение принятым. Теперь голосование должно пройти у сенаторов в верхней палате.