​Президент Бразилии предложил открыть границы страны

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил открыть границы страны с соседними государствами, несмотря на пандемию коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующей инициативе он заявил в пятницу в ходе церемонии вступления в должность нового министра здравоохранения.

"Я полагаю, что необходимо открыть границы, мы, конечно, обсудим это с министрами. Почему закрыта граница с Парагваем? Там сухопутная граница, контролировать которую возможности нет. То же самое с Уругваем", - заявил глава государства. По его мнению, принятие самого решения при отсутствии возможности обеспечить его выполнение не имело смысла.