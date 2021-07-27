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Президент Бразилии пожаловался, что его заместитель иногда ему мешает

Президент Бразилии пожаловался, что его заместитель иногда ему мешает Президент Бразилии Жаир Болсонару пожаловался, что его заместитель, вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, иногда ему мешает.
Другие страны
27 июля 2021 г. 07:05
Президент Бразилии пожаловался, что его заместитель иногда ему мешает
Жаир Болсонару с супругой

Президент Бразилии Жаир Болсонару пожаловался, что его заместитель, вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, иногда ему мешает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким откровением глава государства выступил в ходе интервью местной радиостанции.

"Моурау делает свое дело, он во многом действует независимо. Иногда немного мешает нам", - сказал бразильский лидер. Вместе с тем, отметил Болсонару, у них с Моурау "нет больших проблем".

"Вице-президент - он как шурин. Раз уж женился, приходится его терпеть. Его не выставишь", - добавил политик, отметив, что в ходе предвыборной компании в 2018 году определяться с кандидатурой напарника по тандему (согласно законодательству президент и вице-президент Бразилии избираются единым списком - ред.) ему пришлось "в последний момент".

В отношениях Болсонару с вице-президентом, которому переходят полномочия главы государства на время зарубежных поездок первого лица, его недееспособности или в случае объявления ему импичмента, в последнее время наблюдается отчужденность и недоверие. С февраля президент не приглашает своего заместителя на заседания правительства и встречи с министрами. Моурау в свою очередь открыто сетовал, что у него нет свободного доступа к главе государства.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya prezidenti: Müavinim bəzən mənə mane olur

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