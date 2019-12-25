Президент Бразилии потерял память после падения

Президент Бразилии Жаир Болсонару временно потерял память после того, как упал в своей официальной резиденции.
Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил сам бразильский президент.
"С возрастом мы становимся похожи на детей. (Вчера - ред.) я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось", — сообщил Ж.Болсонару.
По его словам, он упал на спину и сильно ударился головой. Он добавил, что потеря памяти была кратковременной, и к утру ему удалось восстановить события прошлого дня.
Напомним, что вечером 23 декабря Ж.Болсонару упал в ванной комнате в Дворце Алворада. Врачи провели ему томографию головного мозга, но каких-либо изменений она не выявила. Утром на следующий день президента выписали из госпиталя. Несмотря на предписания врачей соблюдать покой, Ж.Болсонару, по его собственным словам, провел несколько рабочих встреч.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости