Президент Бразилии потерял память после падения

Президент Бразилии Жаир Болсонару временно потерял память после того, как упал в своей официальной резиденции.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил сам бразильский президент.

"С возрастом мы становимся похожи на детей. (Вчера - ред.) я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось", — сообщил Ж.Болсонару.

По его словам, он упал на спину и сильно ударился головой. Он добавил, что потеря памяти была кратковременной, и к утру ему удалось восстановить события прошлого дня.

Напомним, что вечером 23 декабря Ж.Болсонару упал в ванной комнате в Дворце Алворада. Врачи провели ему томографию головного мозга, но каких-либо изменений она не выявила. Утром на следующий день президента выписали из госпиталя. Несмотря на предписания врачей соблюдать покой, Ж.Болсонару, по его собственным словам, провел несколько рабочих встреч.