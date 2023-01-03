Президент Бразилии посетит Аргентину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится с официальным визитом в Аргентину 23 января.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится с официальным визитом в Аргентину 23 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его аргентинский коллега Альберто Фернандес по итогам их встречи в Бразилиа.

"Мы ждем президента Лулу с официальным визитом 23 января. Я приму его уже как президента, и мы рассчитываем достичь прогресса по всем темам, которые мы сегодня обсуждали", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации главы государства в Twitter.

"Мы договорились восстановить рабочие отношения между Аргентиной и Бразилией с той интенсивностью, которая им всегда полагалась. В последние четыре года с этим были сложности, но сейчас мы оба верим в важность этих связей", - отметил Фернандес.

Фернандес также подтвердил, что Лула да Силва примет участие в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), который пройдет в Буэнос-Айресе 24 января.