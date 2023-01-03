О нас

Президент Бразилии посетит Аргентину

Президент Бразилии посетит Аргентину Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится с официальным визитом в Аргентину 23 января.
Другие страны
3 января 2023 г. 08:55
Президент Бразилии посетит Аргентину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отправится с официальным визитом в Аргентину 23 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его аргентинский коллега Альберто Фернандес по итогам их встречи в Бразилиа.

"Мы ждем президента Лулу с официальным визитом 23 января. Я приму его уже как президента, и мы рассчитываем достичь прогресса по всем темам, которые мы сегодня обсуждали", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации главы государства в Twitter.

"Мы договорились восстановить рабочие отношения между Аргентиной и Бразилией с той интенсивностью, которая им всегда полагалась. В последние четыре года с этим были сложности, но сейчас мы оба верим в важность этих связей", - отметил Фернандес.

Фернандес также подтвердил, что Лула да Силва примет участие в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), который пройдет в Буэнос-Айресе 24 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

МИД РФ: Милитаризация Японии является серьезным вызовом для безопасности России
МИД РФ: Милитаризация Японии является серьезным вызовом для безопасности России
3 января 2023 г. 09:54
СМИ: Великобритания в 2023 году может столкнуться с серьезной рецессией
СМИ: Великобритания в 2023 году может столкнуться с серьезной рецессией
3 января 2023 г. 09:15
Японский суперкомпьютер Фугаку сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году
Японский суперкомпьютер "Фугаку" сможет выполнять квантовые вычисления к 2025 году
3 января 2023 г. 07:31
Байден: США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения
Байден: США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения
3 января 2023 г. 06:29
У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
3 января 2023 г. 06:08
В Буркина-Фасо нашли тела 28 мужчин
В Буркина-Фасо нашли тела 28 мужчин
3 января 2023 г. 05:48
В Йемене планируется строительство порта стоимостью $130 млн
В Йемене планируется строительство порта стоимостью $130 млн
3 января 2023 г. 05:17
США запустят созданный украинскими учеными наноспутник
США запустят созданный украинскими учеными наноспутник
3 января 2023 г. 00:32
Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления
Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления
2 января 2023 г. 23:33
В Сенегале двух депутатов осудили на шесть месяцев тюрьмы
В Сенегале двух депутатов осудили на шесть месяцев тюрьмы
2 января 2023 г. 23:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi