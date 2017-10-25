Президент Бразилии попал в больницу

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер сегодня попал в больницу после того, как врачи диагностировали у него урологическое заболевание. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в данный момент Темер находится в военном госпитале для обследования и лечения.

"Президент Мишел Темер почувствовал недомогание сегодня утром и получил медицинскую консультацию во Дворце Планалту (рабочей резиденции главы государства). Врач выявил урологическую непроходимость и рекомендовал ему пройти обследование в военном госпитале, где он и находится сейчас для обследования и должного лечения", - говорится в заявлении пресс-службы