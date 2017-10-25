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    Президент Бразилии попал в больницу

    Врачи диагностировали у него урологическое заболевание

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер сегодня попал в больницу после того, как врачи диагностировали у него урологическое заболевание.  Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в данный момент Темер находится в военном госпитале для обследования и лечения. 

    "Президент Мишел Темер почувствовал недомогание сегодня утром и получил медицинскую консультацию во Дворце Планалту (рабочей резиденции главы государства). Врач выявил урологическую непроходимость и рекомендовал ему пройти обследование в военном госпитале, где он и находится сейчас для обследования и должного лечения", - говорится в заявлении пресс-службы

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