Президент Бразилии пообещал, что Путина не будут арестовывать на саммите G20 в его стране

Президент Бразилии пообещал, что Путина не будут арестовывать на саммите G20 в его стране

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что его российский коллега Владимир Путин не будет арестован, если он примет участие в саммите G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году.

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что его российский коллега Владимир Путин не будет арестован, если он примет участие в саммите G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом глава государства сказал в интервью Firstpost на полях саммита G20, проходящего в столице Индии Нью-Дели. Лидер южноамериканской страны подчеркнул, что президент РФ будет приглашен в Бразилию на мероприятие, которое пройдет в следующем году. Он также намерен принять участие во встрече стран БРИКС в Москве. "Я думаю, что Путин может посетить Бразилию. Могу сказать, что если я буду президентом Бразилии, его ни за что не арестуют", - отметил Лула да Силва. Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Подпишитесь на наш Telegram канал