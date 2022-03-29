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Президент Бразилии отправлен на медобследование в связи с болью в животе

Президент Бразилии отправлен на медобследование в связи с болью в животе Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник вечером был отправлен в столичный военный госпиталь для обследования в связи с болью в животе.
Другие страны
29 марта 2022 г. 07:39
Президент Бразилии отправлен на медобследование в связи с болью в животе

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник вечером был отправлен в столичный военный госпиталь для обследования в связи с болью в животе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Globo, ссылаясь на председателя Партии республиканцев Маркуса Перейру.

Болсонару должен был принять участие в партийном мероприятии в понедельник вечером, однако, как сообщил глава партии, ему стало известно, что "президента обследуют врачи администрации". "Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком", - цитирует политика издание.

При этом супруга бразильского лидера Мишель Болсонару, покидая мероприятие, сказала, что "слава богу, с ним все хорошо". Она отправилась в госпиталь, уточняет Globo.

Напомним, что в начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.

Отметим, что в последний раз он был госпитализирован в январе 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya prezidenti xəstəxanaya aparılıb

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