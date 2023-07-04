Президент Бразилии обвинил развитые страны в невыполнении климатических обязательств

Развитые страны не выполняют свои обязательства в рамках климатических соглашений.

Развитые страны не выполняют свои обязательства в рамках климатических соглашений.

Как передает Report , об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Сами богатые страны не исполняют соглашения. Они не выполнили киотский протокол, копенгагенские соглашения, не смогли выполнить решения конференции ООН в Рио 2002 года и не будут выполнять парижское соглашение", - заявил бразильский лидер в ходе еженедельного прямого включения в YouTube.

При этом он раскритиковал попытки европейцев навязать развивающимся странам дополнительные обязательства в природоохранной сфере, как это происходит в случае с торговым соглашением ЕС и Южноамериканским общим рынком (Mercosur), куда, помимо Бразилии, входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай. По признанию Лулы да Силвы, в ходе недавних встреч с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он довел до них свою позицию о неприемлемости выдвинутых ЕС дополнительных требований. "Мы хотим обсуждать соглашение, но это должно быть соглашение стратегических партнеров, а значит, мы не должны нависать мечом над головами друг друга", - пояснил политик.