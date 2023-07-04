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Президент Бразилии обвинил развитые страны в невыполнении климатических обязательств

Президент Бразилии обвинил развитые страны в невыполнении климатических обязательств Развитые страны не выполняют свои обязательства в рамках климатических соглашений.
Другие страны
4 июля 2023 г. 19:37
Президент Бразилии обвинил развитые страны в невыполнении климатических обязательств

Развитые страны не выполняют свои обязательства в рамках климатических соглашений.

Как передает Report, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Сами богатые страны не исполняют соглашения. Они не выполнили киотский протокол, копенгагенские соглашения, не смогли выполнить решения конференции ООН в Рио 2002 года и не будут выполнять парижское соглашение", - заявил бразильский лидер в ходе еженедельного прямого включения в YouTube.

При этом он раскритиковал попытки европейцев навязать развивающимся странам дополнительные обязательства в природоохранной сфере, как это происходит в случае с торговым соглашением ЕС и Южноамериканским общим рынком (Mercosur), куда, помимо Бразилии, входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай. По признанию Лулы да Силвы, в ходе недавних встреч с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он довел до них свою позицию о неприемлемости выдвинутых ЕС дополнительных требований. "Мы хотим обсуждать соглашение, но это должно быть соглашение стратегических партнеров, а значит, мы не должны нависать мечом над головами друг друга", - пояснил политик.

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Версия на английском языке Brazilian president accuses developed countries of failing to meet climate commitments
Версия на азербайджанском языке Braziliya prezidenti inkişaf etmiş ölkələri iqlimlə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirməməkdə günahlandırıb

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