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Президент Бразилии намерен обсудить с Байденом вопрос реформы Совбеза ООН

Президент Бразилии намерен обсудить с Байденом вопрос реформы Совбеза ООН Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить вопрос реформы Совета Безопасности ООН с президентом США Джо Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк в сентябре.
Другие страны
29 августа 2023 г. 17:04
Президент Бразилии намерен обсудить с Байденом вопрос реформы Совбеза ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить вопрос реформы Совета Безопасности ООН с президентом США Джо Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бразильский лидер в еженедельном интервью "Разговор с президентом", трансляция которого ведется в YouTube.

"Очень важная дискуссия на этот счет состоялась [на саммите БРИКС в Йоханнесбурге], и нам удалось донести нашу позицию о том, что хотим подробно говорить об этом. Этот вопрос о необходимости реформирования СБ ООН в том числе буду обсуждать с Байденом в ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президенты США и Бразилии планируют встретиться 19 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что в настоящее время в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

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