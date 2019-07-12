​Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.

Как передаёт Report, oб этом политик заявил в среду журналистам.

"Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого", - сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Он дружит с детьми (президента США Дональда) Трампа, владеет английским и испанским, имеет опыт жизни за рубежом. На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы (с работой) в Вашингтоне."

Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии. На просьбу прокомментировать слова отца, молодой политик, которому 10 июля исполнилось 35 лет, заявил в интервью телеканалу "Глобуньюс" о готовности выполнить любую миссию, которую возложит на него президент. Вместе с тем, по его словам, он пока не получал официального предложения от главы исполнительной власти, а также не обсуждал такую возможность с министром иностранных дел Эрнесту Араужу.

Прежний глава бразильской дипмиссии в Вашингтоне, Сержиу Амарал, работавший в этом качестве с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года. В качестве одной из причин замены Болсонару привел тогда необходимостью улучшения своего имиджа за рубежом, чему, по его мнению, должны способствовать дипработники.