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    Президент Бразилии Мишел Темер отменил свой визит в Германию для участия в саммите G20

    Данное решение Темер принял на фоне крупного коррупционного скандала© Foto: Ok-inform.ru

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер отменил свой визит в Германию для участия в саммите "Группы двадцати", сообщила в среду его администрация.

    Как передает Report, саммит G20 запланирован в Гамбурге на 7-8 июля. Официально причины отмены визита не сообщаются.

    Данное решение Темер принял на фоне крупного коррупционного скандала. В среду обвинения в коррупции против него были направлены в нижнюю палату конгресса. 

    Ранее генеральный прокурор Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд и, согласно бразильскому законодательству, теперь палата депутатов должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.

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