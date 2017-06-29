Президент Бразилии Мишел Темер отменил свой визит в Германию для участия в саммите G20

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер отменил свой визит в Германию для участия в саммите "Группы двадцати", сообщила в среду его администрация.

Как передает Report, саммит G20 запланирован в Гамбурге на 7-8 июля. Официально причины отмены визита не сообщаются.

Данное решение Темер принял на фоне крупного коррупционного скандала. В среду обвинения в коррупции против него были направлены в нижнюю палату конгресса.

Ранее генеральный прокурор Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд и, согласно бразильскому законодательству, теперь палата депутатов должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.