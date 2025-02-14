Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта с государственным визитом.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил японский МИД.

Во время визита запланирована встреча с императором Японии Нарухито, а также переговоры и ужин с премьер-министром Сигэру Исибой.

Как отметил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, в Токио благодаря визиту рассчитывают на укрепление отношений двух стран, которые являются "стратегическими мировыми партнерами".

Токио в последние годы активно развивает отношения со странами так называемого глобального Юга, которые придерживаются независимой внешней политики.