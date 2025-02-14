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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта с государственным визитом.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 08:57
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Японию с 24 по 27 марта с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил японский МИД.

Во время визита запланирована встреча с императором Японии Нарухито, а также переговоры и ужин с премьер-министром Сигэру Исибой.

Как отметил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, в Токио благодаря визиту рассчитывают на укрепление отношений двух стран, которые являются "стратегическими мировыми партнерами".

Токио в последние годы активно развивает отношения со странами так называемого глобального Юга, которые придерживаются независимой внешней политики.

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