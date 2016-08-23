Президент Бразилии исключила возможность своей добровольной отставки

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Роуссефф, временно отстраненная от должности, заявила в понедельник, что не намерена сама подавать в отставку.

"Я никогда не выброшу полотенце (на ринг), у меня нет даже минимального намерения подавать в отставку, я им не сделаю такого подарка". Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этомзаявила Роуссефф в интервью бразильским журналистам.

По мнению президента, идущий сейчас процесс ее импичмента является не более чем попыткой государственного переворота. "Я жертва этого жульнического суда, целью которого является добиться непрямого избрания (нового главы государства)", — приводит канал Telesur слова Роуссефф.

Президент отметила, что исполняющий сейчас обязанности главы государства вице-президент Мишел Темер предал не только ее саму, но и избирателей.

Начало финального рассмотрения сенаторами вопроса об импичменте запланировано на 25 августа.