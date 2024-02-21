Президент Бразилии и госсекретарь США обсудили Украину и Газу

Президент Бразилии Лула да Силва встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним урегулирование конфликта в секторе Газа и ситуацию вокруг Украины.

Президент Бразилии Лула да Силва встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним урегулирование конфликта в секторе Газа и ситуацию вокруг Украины.

Как сообщает Report, об этом бразильский лидер написал на своей странице в соцсети "X".

"Принял госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсудили G20, инициативу по улучшению условий труда, которую мы запустили с президентом [США Джо] Байденом, защиту окружающей среды, энергетический переход, расширение инвестиционных связей и сотрудничества между нашими странами по вопросу мира в Украине и Газе", - написал политик.