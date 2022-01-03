Президент Ботсваны заразился COVID-19

Президент Ботсваны Мокветси Масиси сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию, его обязанности будет временно исполнять вице-президент

Президент Ботсваны Мокветси Масиси сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Администрация президента хотела бы проинформировать граждан о том, что его Его Превосходительство президент республики Ботсвана доктор Мокветси Эрик Кибетсве Масиси находится на обязательной самоизоляции в своей резиденции. Эта необходимость была вызвана положительным результатом теста на COVID-19", - говорится в документе, опубликованном на странице правительства в Facebook.

Согласно заявлению, никаких симптомов у 59-летнего президента не наблюдается, однако он остается под наблюдением врачей.

Как отмечается в документе, вице-президент Сламбер Тсогване будет исполнять обязанности главы государства в период самоизоляции Масиси.