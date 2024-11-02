Президент Боливии заявил, что сторонники Моралеса захватили три военных объекта

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военных объекта в департаменте Кочабамба.
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"Мы доводим до сведения народа Боливии и международного сообщества, что вооруженные группировки, близкие к Эво Моралесу, взяли штурмом три военных объекта в Кочабамбе, удерживают в качестве заложников военных и их родственников, угрожая им расправой", - написал он.
Арсе отметил, что захват военных объектов "в любой точке мира расценивается как государственная измена и посягательство на конституционный строй".
"Как демократически избранное правительство в рамках наших конституционных полномочий и при поддержке населения мы продолжим принимать действия, направленные на восстановление общественного порядка", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди захватили одну воинскую часть, взяли в заложники военнослужащих и завладели находившимся там оружием.