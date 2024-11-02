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Президент Боливии заявил, что сторонники Моралеса захватили три военных объекта

Президент Боливии заявил, что сторонники Моралеса захватили три военных объекта Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военных объекта в департаменте Кочабамба.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 02:17
Президент Боливии заявил, что сторонники Моралеса захватили три военных объекта

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военных объекта в департаменте Кочабамба.

Как передает Report, об этом сообщил действующий глава государства Луис Арсе в своем Telegram-канале.

"Мы доводим до сведения народа Боливии и международного сообщества, что вооруженные группировки, близкие к Эво Моралесу, взяли штурмом три военных объекта в Кочабамбе, удерживают в качестве заложников военных и их родственников, угрожая им расправой", - написал он.

Арсе отметил, что захват военных объектов "в любой точке мира расценивается как государственная измена и посягательство на конституционный строй".

"Как демократически избранное правительство в рамках наших конституционных полномочий и при поддержке населения мы продолжим принимать действия, направленные на восстановление общественного порядка", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди захватили одну воинскую часть, взяли в заложники военнослужащих и завладели находившимся там оружием.

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