Президент Боливии заявил, что сторонники Моралеса захватили три военных объекта

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военных объекта в департаменте Кочабамба.

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военных объекта в департаменте Кочабамба.

Как передает Report , об этом сообщил действующий глава государства Луис Арсе в своем Telegram-канале.

"Мы доводим до сведения народа Боливии и международного сообщества, что вооруженные группировки, близкие к Эво Моралесу, взяли штурмом три военных объекта в Кочабамбе, удерживают в качестве заложников военных и их родственников, угрожая им расправой", - написал он.

Арсе отметил, что захват военных объектов "в любой точке мира расценивается как государственная измена и посягательство на конституционный строй".

"Как демократически избранное правительство в рамках наших конституционных полномочий и при поддержке населения мы продолжим принимать действия, направленные на восстановление общественного порядка", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди захватили одну воинскую часть, взяли в заложники военнослужащих и завладели находившимся там оружием.