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    Президент Боливии: США враг мира и прав человека

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес назвал США угрозой миру из-за намерения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    Как передает Report, об этом Моралес написал в "Твиттере".

    "Трамп угрожает отправить войска на границу с Мексикой против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявляет о выходе из соглашения с Россией по ядерным силам среднего радиуса действия. США являются врагом мира и прав человека", - отметил Моралес.

    Напомним, что ранее Трамп заявил, что в караване мигрантов есть террористы ИГИЛ.

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