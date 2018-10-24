Президент Боливии: США враг мира и прав человека

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес назвал США угрозой миру из-за намерения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает Report, об этом Моралес написал в "Твиттере".

"Трамп угрожает отправить войска на границу с Мексикой против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявляет о выходе из соглашения с Россией по ядерным силам среднего радиуса действия. США являются врагом мира и прав человека", - отметил Моралес.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что в караване мигрантов есть террористы ИГИЛ.