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Президент Боливии подписал указ об отмене праймериз к выборам 2025 года

Президент Боливии подписал указ об отмене праймериз к выборам 2025 года Президент Боливии Луис Арсе подписал закон, который предусматривает отказ от проведения праймериз перед президентскими выборами 2025 года, что может осложнить планы экс-главы государства Эво Моралеса, собирающегося выдвигаться на новый срок.
Другие страны
20 августа 2024 г. 09:38
Президент Боливии подписал указ об отмене праймериз к выборам 2025 года

Президент Боливии Луис Арсе подписал закон, который предусматривает отказ от проведения праймериз перед президентскими выборами 2025 года, что может осложнить планы экс-главы государства Эво Моралеса, собирающегося выдвигаться на новый срок.

Как передает Report, об этом говорится на его странице в социальной сети "Х".

Указ предусматривает отмену праймериз, на которых должны были быть определены кандидаты в президенты от каждой партии, намеревающейся участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Отменить этот этап было решено для экономии средств, которые вместо этого будут направлены на проведение выборов судей.

Моралес, который уже заявил о желании участвовать в выборах как кандидат от правящего Движения к социализму, осудил отмену праймериз, назвав поведение правительства Арсе "антидемократическим".

Арсе был министром экономики при Моралесе и его ставленником на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в частности, из-за того, кто должен стать кандидатом в президенты от правящей партии Движение к социализму.

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