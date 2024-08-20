Президент Боливии подписал указ об отмене праймериз к выборам 2025 года

Президент Боливии Луис Арсе подписал закон, который предусматривает отказ от проведения праймериз перед президентскими выборами 2025 года, что может осложнить планы экс-главы государства Эво Моралеса, собирающегося выдвигаться на новый срок.

Президент Боливии Луис Арсе подписал закон, который предусматривает отказ от проведения праймериз перед президентскими выборами 2025 года, что может осложнить планы экс-главы государства Эво Моралеса, собирающегося выдвигаться на новый срок.

Как передает Report, об этом говорится на его странице в социальной сети "Х".

Указ предусматривает отмену праймериз, на которых должны были быть определены кандидаты в президенты от каждой партии, намеревающейся участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Отменить этот этап было решено для экономии средств, которые вместо этого будут направлены на проведение выборов судей.

Моралес, который уже заявил о желании участвовать в выборах как кандидат от правящего Движения к социализму, осудил отмену праймериз, назвав поведение правительства Арсе "антидемократическим".

Арсе был министром экономики при Моралесе и его ставленником на выборах главы государства в октябре 2020 года. Однако позднее между политиками возникли разногласия, в частности, из-за того, кто должен стать кандидатом в президенты от правящей партии Движение к социализму.