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    Президент Боливии осудил действия США против Венесуэлы

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес осудил решение США передать финансовые активы Венесуэлы под контроль оппозиции. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своём Twitter.

    «Мы осуждаем решение Госдепартамента США незаконно присвоить деньги братского народа Венесуэлы, чтобы передать их пытающимся устроить госпереворот правым, которые подчиняются планам США», — заявил Моралес.

    Также он считает, что экономическая блокада и угрозы военного вторжения со стороны США несут угрозу для мира в регионе.

    Ранее прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении Гуайдо.

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