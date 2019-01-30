Президент Боливии осудил действия США против Венесуэлы

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес осудил решение США передать финансовые активы Венесуэлы под контроль оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своём Twitter.

«Мы осуждаем решение Госдепартамента США незаконно присвоить деньги братского народа Венесуэлы, чтобы передать их пытающимся устроить госпереворот правым, которые подчиняются планам США», — заявил Моралес.

Также он считает, что экономическая блокада и угрозы военного вторжения со стороны США несут угрозу для мира в регионе.

Ранее прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении Гуайдо.