Президент Боливии назвал Трампа деспотом

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес назвал в понедельник своего американского коллегу Дональда Трампа деспотом из-за его внешней и миграционной политики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в своем Twitter.

"Единственным деспотом в мире является Трамп, поскольку он дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира", - написал он.

Заявление Моралеса последовало после того, как на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме Трамп назвал ситуацию в Венесуэле "позором для человечества" и "кошмарной проблемой".