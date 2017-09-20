Президент Боливии назвал руководство США главной угрозой миру

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес считает, что власти США стали угрозой для мира и его многополярности.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Очевидно, что главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы - это руководство США", - сказал Моралес, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.

Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования этой проблемы.