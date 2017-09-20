 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Боливии назвал руководство США главной угрозой миру

    Очевидно, что главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы - это руководство США

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес считает, что власти США стали угрозой для мира и его многополярности.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Очевидно, что главная угроза для Матери-Земли, для многополярности, для мира и свободы - это руководство США", - сказал Моралес, комментируя ситуацию вокруг ядерной программы КНДР.

    Он потребовал отказаться от любого военного решения и найти мирные способы урегулирования этой проблемы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi