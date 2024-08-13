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Президент Боливии назначил трех новых министров

Президент Боливии назначил трех новых министров Президент Боливии Луис Арсе назначил новых министров углеводородов, труда и сельского развития в условиях перебоев со снабжением топливом в стране.
Другие страны
13 августа 2024 г. 09:12
Президент Боливии назначил трех новых министров

Президент Боливии Луис Арсе назначил новых министров углеводородов, труда и сельского развития в условиях перебоев со снабжением топливом в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Арсе написал в соцсети "Х".

"Сегодня мы назначили Алехандро Гальярдо министром углеводородов и энергетики, Эрланда Хулио Родригеса министром труда, занятости и социального обеспечения, а также Хуана Флореса министром сельского развития и земель. Мы убеждены, что они будут выполнять свои новые задачи с максимальной приверженностью работе и транспарентности и всегда будут ставить превыше всего развитие страны и благополучие народа Боливии", - отметил он.

Как сообщает агентство ABI, на церемонии принятия присяги новыми министрами Арсе также говорил о вызовах, которые стоят перед главами ведомств. "[Народ Боливии] возлагает на наше правительство надежды на то, что мы решим многочисленные проблемы, с которыми столкнулись, и большая часть которых досталась нам по наследству. Однако теперь это наша обязанность их решить", - приводит агентство слова Арсе.

В Боливии в последние несколько месяцев наблюдаются перебои со снабжением дизельным топливом, которое страна вынуждена импортировать, так как внутреннее производство не покрывает потребности.

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