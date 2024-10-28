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Президент Боливии Арсе поручил расследовать покушение на экс-президента Моралеса

Президент Боливии Арсе поручил расследовать покушение на экс-президента Моралеса Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес.
Другие страны
28 октября 2024 г. 00:29
Президент Боливии Арсе поручил расследовать покушение на экс-президента Моралеса

Президент Боливии Луис Арсе поручил расследовать, была ли попытка покушения, о которой ранее заявил экс-глава государства Эво Моралес.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Применение любых насильственных действий в политике должно быть осуждено и разъяснено... Поэтому в ответ на жалобу бывшего президента Эво Моралеса о предполагаемом покушении на его жизнь я поручил провести немедленное и тщательное расследование для прояснения этого факта", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее Моралес выложил в своих соцсетях ролик, на котором, по его словам, запечатлен момент попытки его задержания по распоряжению действующих властей. На видео слышны хлопки, на лобовом стекле машины, где находился Моралес, видны следы от пуль.

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