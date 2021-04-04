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Президент Болгарии заявил, что проголосовал против распада государственности

Президент Болгарии заявил, что проголосовал против распада государственности Президент Болгарии Румен Радев 4 апреля принял участие в голосовании на выборах депутатов 45-го Народного собрания (парламента) страны в болгарской столице
Другие страны
4 апреля 2021 г. 13:49
Президент Болгарии заявил, что проголосовал против распада государственности
Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев 4 апреля принял участие в голосовании на выборах депутатов 45-го Народного собрания (парламента) страны в болгарской столице.

Как передает Report, комментируя ход выборов, он подчеркнул, что "голосовал против распада государственности".

"Голосовал за свободную, справедливую и процветающую Болгарию. Голосовал против распада государственности, беззакония и коррупции. Хоть и трудно, но болгары сейчас берут свое будущее в свои руки, и эти выборы - первый шаг к нормальной Болгарии, к восстановлению законов и правил, к осознанию силы коллективного действия и восстановлению огромного потенциала, который несет наш народ", - сказал президент республики журналистам.

Радев призвал всех граждан страны принять участие в голосовании, предупредив, что в противном случае "история может отправить страну на переэкзаменовку по демократии". Он подчеркнул, что ждет от выборов формирования стабильного и легитимного парламента.

Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова считает, что эти выборы в парламент являются решающими для Болгарии. "Сегодня решающий момент для Болгарии. Выходите и голосуйте, не давайте никому другому принимать решение за настоящее и будущее ваших семей и детей. Я голосовала за перемены и стабильность, за стабильную и социальную Болгарию, которая никого не оставит один на один с кризисом и о каждом из нас позаботится. Мы гордый народ, который справится с любыми вызовами, изменения возможны, но они зависят от каждого из нас", - заявила Нинова.

Голосование на парламентских выборах в Болгарии началось в 07:00 (8:00 по бакинскому времени), по данным социологического агентства "Тренд", к 10:00 в выборах приняли участие около 8,2% избирателей, на 0,24% меньше, чем было на выборах 2017 года. Участки закроются в 20:00, после чего, как ожидается, будут опубликованы первые данные экзитполов. За 240 мест в 45-м Народном собрании (парламенте) страны борются представители 22 партий и восьми коалиций.

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